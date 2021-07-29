ОКР обратился в МОК по факту конфликта Медведева и журналиста
Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.
После победы над итальянцем Фабио Фоньини Медведев попросил выгнать журналиста из микст-зоны.
Во время интервью чилиец, задавая вопрос россиянину, назвал всех российских спортсменов «читерами».
«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», — обратился теннисист к представителям Международной теннисной федерации (ITF).
Ранее Вайцеховская высказалась о конфликте Медведева с журналистом на ОИ.