ОКР обратился в МОК по факту конфликта Медведева и журналиста

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Олимпийский комитет России (ОКР) направил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу конфликта российского теннисиста Даниила Медведева и чилийского журналиста после матча третьего круга турнира по теннису в мужском одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.

После победы над итальянцем Фабио Фоньини Медведев попросил выгнать журналиста из микст-зоны.

Во время интервью чилиец, задавая вопрос россиянину, назвал всех российских спортсменов «читерами».

«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», — обратился теннисист к представителям Международной теннисной федерации (ITF).

Ранее Вайцеховская высказалась о конфликте Медведева с журналистом на ОИ.

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