Вайцеховская высказалась о конфликте Медведева с журналистом на ОИ
- Reuters
«Готовность к олимпийским играм — это, помимо всего прочего, и готовность к провокациям. Как ещё можно обратить на себя внимание, если ты убог и никчёмен? Так что, Даня Медведев, держись! Провоцируют — значит, боятся!» — сказала Вайцеховская RT.
Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину о форме сборной, назвал всех российских спортсменов «читерами».
Ранее Тарпищев высказался о ситуации вокруг Медведева и журналиста на ОИ в Токио.