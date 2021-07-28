Вайцеховская высказалась о конфликте Медведева с журналистом на ОИ

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась относительно просьбы второй ракетки мира Даниила Медведева выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за вопрос о форме российских спортсменов на Играх в Токио.
Вайцеховская высказалась о конфликте Медведева с журналистом на ОИ
  • Reuters

«Готовность к олимпийским играм — это, помимо всего прочего, и готовность к провокациям. Как ещё можно обратить на себя внимание, если ты убог и никчёмен? Так что, Даня Медведев, держись! Провоцируют — значит, боятся!» — сказала Вайцеховская RT.

Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину о форме сборной, назвал всех российских спортсменов «читерами».

Ранее Тарпищев высказался о ситуации вокруг Медведева и журналиста на ОИ в Токио.

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