Тарпищев высказался о ситуации вокруг Медведева и журналиста на ОИ в Токио

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с просьбой Даниила Медведева выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за вопрос о форме российских спортсменов на Играх.
Тарпищев высказался о ситуации вокруг Медведева и журналиста на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошёл — всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос россиянину о форме сборной, назвал всех российских спортсменов «читерами».

Ранее сообщалось, что ITF не может отстранить журналиста по просьбе Медведева.

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