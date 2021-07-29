Степанова отреагировала на завоевание серебра ОИ в гребле

Россиянка Василиса Степанова отреагировала на завоевание серебряных медалей в финале турнира по академической гребле в двойках на летних Олимпийских играх в Токио.

«Нашу радость не описать никакими словами! Я думаю, вы так же рады, как и мы сейчас. Все атлеты стремятся выиграть медаль, мы в их числе. Мы старались особо не думать об этом, не загоняться. Как будет — так будет. Мы выложились полностью, и вот результат. Мы посвящаем серебряную медаль всей нашей родине», — цитирует Степанову РИА «Новости».

В финале Елена Орябинская и Степанова показали время 6:51.45, финишировав вторыми.

Золотые медали выиграли новозеландки Грейс Прендергаст и Керри Гаулер со временем 6:50,19.

Бронза — у канадок Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Отметим, что Орябинская и Степанова выиграли первую медаль в академической гребле для России с 2004 года.

Ранее сообщалось, что гребцы Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в двойках.