Россия уступила Великобритании на женском турнире по регби-7 на ОИ в Токио
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Великобритании на женском турнире по регби-7 на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Встреча завершилась со счетом 14:12 в пользу Великобритании.
29 июля Россия также сыграет с командой Кении.
Ранее сообщалось, что сборная Фиджи во второй раз выиграла олимпийский турнир по регби-7.
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