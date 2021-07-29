Россия уступила Великобритании на женском турнире по регби-7 на ОИ в Токио

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Великобритании на женском турнире по регби-7 на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Встреча завершилась со счетом 14:12 в пользу Великобритании. 29 июля Россия также сыграет с командой Кении. Ранее сообщалось, что сборная Фиджи во второй раз выиграла олимпийский турнир по регби-7.