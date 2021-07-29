Тарасевич не вышел в финал ОИ в Токио на дистанции 200 м на спине
Россиянин Григорий Тарасеввич не вышел в финал турнира по плаванию на дистанции 200 метров на спине на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
В полуфинальном заплыве Тарасевич показал время 1:57,06, финишировав пятым.
Финальный заплыв состоится 30 июля.
Ранее сообщалось, что Рылов вышел в финал ОИ в Токио на дистанции 200 м на спине.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен