Американец Финке выиграл золото ОИ на дистанции 800 метров вольным стилем

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Американец Роберт Финке выиграл золотую медаль на турнире по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.
Американец Финке выиграл золото ОИ на дистанции 800 метров вольным стилем
  • Reuters

В финальном заплыве американец показал время 7:41.87.

Серебряную медаль выиграл Грегорио Пальтриньери из Италии.

Бронза — у украинца Михаила Романчука.

Ранее сообщалось, что Чупков занял четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.

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