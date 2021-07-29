Американец Финке выиграл золото ОИ на дистанции 800 метров вольным стилем

Американец Роберт Финке выиграл золотую медаль на турнире по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финальном заплыве американец показал время 7:41.87. Серебряную медаль выиграл Грегорио Пальтриньери из Италии. Бронза — у украинца Михаила Романчука. Ранее сообщалось, что Чупков занял четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.