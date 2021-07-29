Орябинская прокомментировала завоевание серебра ОИ в гребле
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«Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады! На Олимпиаде все экипажи очень сильные, и со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли максимально, просто в какой-то момент поняли, что у нас ещё очень много сил и надо выложиться полностью. Чуть-чуть до золотых медалей не достали, но мы выложились сегодня по полной», — цитирует Орябинскую пресс-служба Олимпийского комитета России.
В финале Орябинская и Василиса Степанова показали время 6:51.45, финишировав вторыми.
Золотые медали выиграли новозеландки Грейс Прендергаст и Керри Гаулер со временем 6:50,19.
Бронза — у канадок Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).
Отметим, что Орябинская и Степанова выиграли первую медаль в академической гребле для России с 2004 года.
Ранее сообщалось, что гребцы Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в двойках.