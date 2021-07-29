Чемпион ОИ в Токио заявил, что не смог побить мировой рекорд из-за проблем с экипировкой
- Reuters
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«Швы разошлись за 10 минут до того, как я вошёл в бассейн, и в этот момент я потерял концентрацию и понял, что не смогу установить мировой рекорд. Проблемы с концентрацией повлияли на моё время. Я плыл не за медалью, а за временем», — цитирует Милака BBC.
Венгр показал результат 1:51.25, установив рекорд Европы.
Ранее сообщалось, что Венгр Милак выиграл золото ОИ на дистанции 200 м баттерфляем.