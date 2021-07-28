Источник: «Фиорентина» предложила Кокорина российским и турецким клубам

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить клубную прописку в нынешнее межсезонье.

Об этом сообщает Calciomercato. «Фиорентина» ищет новый клуб для нападающего, который не входит в планы тренерского штаба. По информации источника, Кокорина предложили клубам из России и Турции.

В прошлом сезоне Кокорин всего четыре раза появлялся на поле за «Фиорентину», не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» победила в товарищеском матче с двузначным счётом, Кокорин заработал пенальти.