Источник: «Фиорентина» предложила Кокорина российским и турецким клубам
- globallookpress.com
- © Massimo Paolone/Keystone Press Agency
Об этом сообщает Calciomercato. «Фиорентина» ищет новый клуб для нападающего, который не входит в планы тренерского штаба. По информации источника, Кокорина предложили клубам из России и Турции.
В прошлом сезоне Кокорин всего четыре раза появлялся на поле за «Фиорентину», не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» победила в товарищеском матче с двузначным счётом, Кокорин заработал пенальти.