Организация по борьбе с допингом не допустила 20 легкоатлетов к ОИ в Токио
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба организации, в список из 20 спортсменов попали три представителя Белоруссии, три — Украины, один — Эфиопии, два — Кении, один — Марокко и десять спортсменов из Нигерии.
Легкоатлеты не были допущены к соревнованиям из-за нарушений правил прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период. Организация не указала фамилии спортсменов, нарушивших правила тестирования.
Ранее сообщалось, что украинка Елистратова отстранена от участия в ОИ из-за положительной допинг-пробы.