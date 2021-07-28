Организация по борьбе с допингом не допустила 20 легкоатлетов к ОИ в Токио

Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике) огласила список спортсменов, которые были не допущены к участию в Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает пресс-служба организации, в список из 20 спортсменов попали три представителя Белоруссии, три — Украины, один — Эфиопии, два — Кении, один — Марокко и десять спортсменов из Нигерии.

Легкоатлеты не были допущены к соревнованиям из-за нарушений правил прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период. Организация не указала фамилии спортсменов, нарушивших правила тестирования.

Ранее сообщалось, что украинка Елистратова отстранена от участия в ОИ из-за положительной допинг-пробы.