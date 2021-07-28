Матыцин считает, что дзюдоистка Таймазова была достойна бороться за золото ОИ

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Министр спорта России Олег Матыцин отметил характер дзюдоистки Мадины Таймазовой, завоевавшей бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.
Матыцин считает, что дзюдоистка Таймазова была достойна бороться за золото ОИ
  • РИА Новости

«Я поздравляю Мадину Таймазову с бронзой Игр в Токио. Российская спортсменка проявила большой характер на пути к олимпийской медали. Она продолжала бороться, несмотря на подбитую бровь и усталость. Наша спортсменка была в шаге от выхода в финал, была достойна побороться за олимпийское золото. Полуфинал с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде — он продлился почти 17 минут. Мадина Таймазова была вынуждена покинуть татами с помощью врачей, однако уже через час нашла в себе силы завоевать первую для России медаль в дзюдо на Играх в Токио. Я поздравляю с этой наградой тренеров национальной команды, а также Федерацию дзюдо России», — цитирует слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее дзюдоистка Таймазова заявила, что недовольна судейством в полуфинале ОИ.

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