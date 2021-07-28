Лешуков и Семёнов одержали третью победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу и вышли в плей-офф

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Российский дуэт по пляжному волейболу Илья Лешуков и Константин Семёнов в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио обыграли норвежскую пару Андерс Мол / Кристиан Сёрум.
Лешуков и Семёнов одержали третью победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу и вышли в плей-офф
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:19, 21:19) в пользу российской пары.

Семёнов и Лешуков заняли первое место в группе A и пробились в плей-офф. 

Ранее Макрогузова и Холомина одержали вторую победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу.

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