Лешуков и Семёнов одержали третью победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу и вышли в плей-офф

Российский дуэт по пляжному волейболу Илья Лешуков и Константин Семёнов в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио обыграли норвежскую пару Андерс Мол / Кристиан Сёрум.

РИА Новости