Лешуков и Семёнов одержали третью победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу и вышли в плей-офф
Российский дуэт по пляжному волейболу Илья Лешуков и Константин Семёнов в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио обыграли норвежскую пару Андерс Мол / Кристиан Сёрум.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:19, 21:19) в пользу российской пары.
Семёнов и Лешуков заняли первое место в группе A и пробились в плей-офф.
Ранее Макрогузова и Холомина одержали вторую победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу.
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