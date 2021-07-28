Эйгель вышел в полуфинал гребного слалома на байдарках на ОИ

Россиянин Павел Эйгель пробился в полуфинал соревнований по гребному слалому на байдарках на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

По итогам квалификации Эйгель занял девятое место с результатом 92,82 секунды. В полуфинал вышли 20 лучших спортсменов по итогам отборочных заплывов. Ранее сообщалось, что каноистка Миназова вышла в полуфинал гребного слалома на ОИ в Токио.