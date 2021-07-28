Эйгель вышел в полуфинал гребного слалома на байдарках на ОИ
Россиянин Павел Эйгель пробился в полуфинал соревнований по гребному слалому на байдарках на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
По итогам квалификации Эйгель занял девятое место с результатом 92,82 секунды.
В полуфинал вышли 20 лучших спортсменов по итогам отборочных заплывов.
Ранее сообщалось, что каноистка Миназова вышла в полуфинал гребного слалома на ОИ в Токио.
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