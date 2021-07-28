США впервые с 1908 года не получили медалей в эстафете по плаванию
- Reuters
Национальная команда в составе Ивана Гирёва, Михаила Довгалюка, Мартина Малютина и Евгения Рылова показала время 7:01,81.
Золотые медали со временем 6:58:58 выиграли пловцы из Великобритании, установив рекорд Европы.
Бронзовые медали у австралийцев — 7:01:84.
Таким образом, американцы впервые с 1908 года не получили медалей в эстафете по плаванию.
Ранее сообщалось, что Рылов завоевал золото ОИ в плавании на 100 м на спине.