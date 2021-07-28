Дзюдоистка Таймазова прошла в четвертьфинал ОИ в Токио
Россиянка Мадина Таймазова вышла в 1/4 финала турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
В бою 1/8 финала Таймазова одержала победу над Марией Портелой из Бразилии.
В следующем поединке россиянка встретится с гречанкой Елизавет Телциду.
Ранее сообщалось, что дзюдоист Игольников стартовал с победы на ОИ в Токио.
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