Дзюдоистка Таймазова прошла в четвертьфинал ОИ в Токио

Россиянка Мадина Таймазова вышла в 1/4 финала турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

В бою 1/8 финала Таймазова одержала победу над Марией Портелой из Бразилии. В следующем поединке россиянка встретится с гречанкой Елизавет Телциду. Ранее сообщалось, что дзюдоист Игольников стартовал с победы на ОИ в Токио.