В пятый день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей
- Reuters
Медали будут разыгрываться в следующих видах спорта.
Академическая гребля
Женщины. Двойка парная. Финал А (03:18 мск).
Мужчины. Двойка парная. Финал А (03:30).
Женщины. Четвёрка парная. Финал А (03:50).
Мужчины. Четвёрка парная. Финал А (04:10).
Мужчины. Четвёрка парная. Финал А (04:30).
Женщины. Четвёрка парная. Финал А (04:50).
От России в мужских двойках выступят Илья Кондратьев и Андрей Потапкин, в женских — Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина.
Плавание
Женщины. 200 м, вольный стиль (04:40).
Мужчины. 200 м, баттерфляй (04:55).
Женщины. 200 м, комплекс (05:50).
Женщины. 1500 м, вольный стиль (06:00).
Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль (06:20).
Россияне выступят в мужской эстафете, а Анастасия Кирпичникова представит страну на дистанции 1500 м.
Велоспорт
Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом (05:30).
Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом (08:00).
Россию представит Александр Власов.
Прыжки в воду
Мужчины. Синхронный трамплин 3 м (09:00).
От России выступят Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер.
Дзюдо
Женщины. До 70 кг (12:25).
Россию представит Мадина Таймазова.
Мужчины. До 90 кг (12:50).
Россию представит Михаил Игольников.
Конный спорт
Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа (11:30).
Регби-7
Мужчины. Матч за третье место (11:30).
Мужчины. Финал (12:00).
Фехтование
Мужчины. Командная сабля. За третье место (12:30).
Мужчины. Командная сабля. Финал (13:30).
Участвует сборная России.
Спортивная гимнастика
Мужчины. Личное многоборье (13:15).
От России выступят Артур Далалоян и Никита Нагорный.
Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 73 кг (13:50).
Баскетбол 3х3
Женщины. За третье место (14:45).
Мужчины. За третье место (15:15).
Женщины. Финал (15:55).
Мужчины. Финал (16:25).
Мужские и женские сборные России по баскетболу 3х3 сыграют в полуфиналах.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в общем зачёте после четвёртого дня Игр в Токио.