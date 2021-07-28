В пятый день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей

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В пятый соревновательный день на летних Олимпийских играх в Токио будет разыграно 23 комплекта наград в 14 видах спорта.
В пятый день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей
  • Reuters

Медали будут разыгрываться в следующих видах спорта.

Академическая гребля

Женщины. Двойка парная. Финал А (03:18 мск).

Мужчины. Двойка парная. Финал А (03:30).

Женщины. Четвёрка парная. Финал А (03:50).

Мужчины. Четвёрка парная. Финал А (04:10).

Мужчины. Четвёрка парная. Финал А (04:30).

Женщины. Четвёрка парная. Финал А (04:50).

От России в мужских двойках выступят Илья Кондратьев и Андрей Потапкин, в женских — Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина.

Плавание

Женщины. 200 м, вольный стиль (04:40).

Мужчины. 200 м, баттерфляй (04:55).

Женщины. 200 м, комплекс (05:50).

Женщины. 1500 м, вольный стиль (06:00).

Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль (06:20).

Россияне выступят в мужской эстафете, а Анастасия Кирпичникова представит страну на дистанции 1500 м. 

Велоспорт

Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом (05:30).

Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом (08:00).

Россию представит Александр Власов.

Прыжки в воду

Мужчины. Синхронный трамплин 3 м (09:00).

От России выступят Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер.

Дзюдо

Женщины. До 70 кг (12:25).

Россию представит Мадина Таймазова. 

Мужчины. До 90 кг (12:50).

Россию представит Михаил Игольников.

Конный спорт

Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа (11:30).

Регби-7

Мужчины. Матч за третье место (11:30).

Мужчины. Финал (12:00).

Фехтование

Мужчины. Командная сабля. За третье место (12:30). 

Мужчины. Командная сабля. Финал (13:30). 

Участвует сборная России.

Спортивная гимнастика

Мужчины. Личное многоборье (13:15).

От России выступят Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Тяжёлая атлетика

Мужчины. До 73 кг (13:50). 

Баскетбол 3х3 

Женщины. За третье место (14:45).

Мужчины. За третье место (15:15).

Женщины. Финал (15:55).

Мужчины. Финал (16:25).

Мужские и женские сборные России по баскетболу 3х3 сыграют в полуфиналах.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в общем зачёте после четвёртого дня Игр в Токио.

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