Губерниев эмоционально прокомментировал победу российских гимнасток на ОИ

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Губерниев эмоционально прокомментировал победу российских гимнасток на ОИ
  • Reuters

«Забытое явление всероссийской прухи объявляется открытым, официально открываю всероссийскую пруху! Сегодня день сладко начался с двойного успеха пловцов, но гимнастика — это просто что-то. Нужно сделать просто всероссийский праздник, потому что команда совершенно невероятная», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, российские спортсмены в Токио творят чудеса, и теперь он уверен, что национальную команду не остановить. Он отметил, что такие успехи только подхлестнут остальных отечественных атлетов.

«Преклоняюсь перед каждой из девочек — может, они и не были фаворитами, но пережили такое волнение… За каждую рад отдельно, признаюсь им в любви! Надеюсь, что это всколыхнёт всех тех, кто ещё не верит в свои силы. Это просто радость», — добавил Губерниев.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки, третье — британки.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.

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