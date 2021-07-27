Ларин: уровень тхэквондо в России растёт с каждым днём

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Россиянин Владислав Ларин после своей победы на Олимпийских играх объяснил причины успеха отечественных тхэквондистов.
Ларин: уровень тхэквондо в России растёт с каждым днём
  • Reuters
  • © Murad Sezer

«Уровень тхэквондо в нашей стране с каждым днём растёт. Рано или поздно такое должно было случиться. Потому что очень грамотные тренерский штаб, медперсонал, сотрудники команды. Очень сильные и достойные ребята трудятся. Есть достойная конкуренция в каждой весовой категории. Рост мастерства происходит на глазах», — приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Ларин завоевал золото Игр в Токио в весовой категории свыше 80 кг. В финале он одолел македонца Деяна Георгиевски со счётом 15:9.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил тхэквондиста Ларина с победой на Олимпиаде.

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