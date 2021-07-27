Арустамян: «Локомотив» предлагал Миранчука, Смолова, Баринова клубам РПЛ

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Известный спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что в московском футбольном клубе «Локомотив» намерены расстаться с рядом ведущих игроков.
Арустамян: «Локомотив» предлагал Миранчука, Смолова, Баринова клубам РПЛ
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, в конце прошлой недели технический директор «Локомотива» Томас Цорн обзванивал некоторые клубы Российской премьер-лиги и предлагал им приобрести несколько футболистов железнодорожников, среди которых — Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.

«К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым», — говорится в сообщении.

При этом журналист не понимает, с чем именно это связано.

«Либо у «Локомотива» серьёзные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента, то есть Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке», — написал Арустамян.

Тем не менее он подчеркнул, что пока нет официального подтверждения данной информации.

Ранее сообщалось, что дубль Рифата Жемалетдинова помог «Локомотиву» обыграть «Арсенал» в первом туре РПЛ.

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