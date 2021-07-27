СЭ: «Спартак» интересуется футболистом «Порту» Манафа

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Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к правому защитнику «Порту» Вилсону Манафа.
СЭ: «Спартак» интересуется футболистом «Порту» Манафа
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые уже контактировали с португальским коллективом по поводу 27-летнего игрока. Отмечается, что стороны продолжают переговоры. При этом москвичей может смутить высокая цена за футболиста. Портал Transfermarkt оценивает его в €7 млн.

Манафа выступает за «Порту» с 2019-го года. В прошлом сезоне он провёл 48 матчей за команду и совершил четыре результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» рассказали, когда ожидается возвращение в строй Промеса.

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