Матыцин обратился к российским гимнасткам после победы в многоборье на Олимпиаде

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Министр спорта России обратился к женской национальной сборной по спортивной гимнастике, которая выиграла командное многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Матыцин обратился к российским гимнасткам после победы в многоборье на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Поздравляю российских гимнасток Ангелину Мельникову, Лилию Ахаимову, Викторию Листунову и Владиславу Уразову с исторической победой в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Они принесли России первую в истории золотую олимпийскую медаль в этой дисциплине», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что сами соревнования были полны драматизма и россияне при просмотре испытали все возможные эмоции. По его словам, он был уверен, что спортсменки смогут справиться с трудностями и будут бороться до конца.

«Российские гимнастки проявили настоящий чемпионский характер и заслуженно завоевали золото Игр, одержав победу над сильной сборной США. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной России и Федерацию спортивной гимнастики России. Желаю российским гимнасткам успеха в личном многоборье и в индивидуальных упражнениях!» — добавил Матыцин.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр.

Ранее Томас Бах поздравил российских гимнасток с завоеванием золотых медалей ОИ в Токио.

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