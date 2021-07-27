Бах поздравил российских гимнасток с завоеванием золотых медалей ОИ в Токио

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Бах поздравил российских гимнасток с завоеванием золотых медалей ОИ в Токио
  • Reuters

Президент МОК одним из первых лично поздравил российских гимнасток с золотыми медалями.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр.

Серебряные медали выиграли американские гимнастки, набрав 166,096 балла.

Бронза у гимнасток из Великобритании (164,096).

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото ОИ в многоборье.

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