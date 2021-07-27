Бах поздравил российских гимнасток с завоеванием золотых медалей ОИ в Токио
- Reuters
Президент МОК одним из первых лично поздравил российских гимнасток с золотыми медалями.
Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр.
Серебряные медали выиграли американские гимнастки, набрав 166,096 балла.
Бронза у гимнасток из Великобритании (164,096).
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото ОИ в многоборье.