Бах поздравил российских гимнасток с завоеванием золотых медалей ОИ в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Reuters