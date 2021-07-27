Штангистка Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении

Туркменская штангистка Полина Гурьева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Золотую медаль выиграла Го Синчжунь из Тайваня. Бронза — у японки Андо Микико. Отметим, что Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении. Ранее сообщалось, что штангистка Синчжунь завоевала золото с тремя олимпийскими рекордами.