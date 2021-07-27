Штангистка Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении
Туркменская штангистка Полина Гурьева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Золотую медаль выиграла Го Синчжунь из Тайваня.
Бронза — у японки Андо Микико.
Отметим, что Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении.
Ранее сообщалось, что штангистка Синчжунь завоевала золото с тремя олимпийскими рекордами.
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