Штангистка Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении

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Туркменская штангистка Полина Гурьева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на Олимпийских играх в Токио.
Штангистка Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении
  • Reuters

Золотую медаль выиграла Го Синчжунь из Тайваня.

Бронза — у японки Андо Микико.

Отметим, что Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении.

Ранее сообщалось, что штангистка Синчжунь завоевала золото с тремя олимпийскими рекордами.

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