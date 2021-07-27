Премьер Японии исключил отмену Олимпиады
- Reuters
«Нет беспокойства относительно возможной отмены Олимпийских игр, так как людские потоки снижаются», — заявил Суга.
Премьер Японии отметил, что власти намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции.
«Я прошу всех не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору», — сказал он.
Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса и проходят с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что глава МОК попросил премьера Японии допустить зрителей на ОИ.