Премьер Японии исключил отмену Олимпиады

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга высказался о возможной отмене летних Олимпийских игр в Токио из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19.

«Нет беспокойства относительно возможной отмены Олимпийских игр, так как людские потоки снижаются», — заявил Суга.

Премьер Японии отметил, что власти намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции.

«Я прошу всех не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору», — сказал он.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса и проходят с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что глава МОК попросил премьера Японии допустить зрителей на ОИ.