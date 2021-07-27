Премьер Японии исключил отмену Олимпиады

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга высказался о возможной отмене летних Олимпийских игр в Токио из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19.
Премьер Японии исключил отмену Олимпиады
  • Reuters

«Нет беспокойства относительно возможной отмены Олимпийских игр, так как людские потоки снижаются», — заявил Суга.

Премьер Японии отметил, что власти намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции.

«Я прошу всех не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору», — сказал он.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса и проходят с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что глава МОК попросил премьера Японии допустить зрителей на ОИ.

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