Kyodo: глава МОК попросил премьера Японии допустить зрителей на ОИ

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провёл встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио.
Kyodo: глава МОК попросил премьера Японии допустить зрителей на ОИ
  • РИА Новости

Как сообщает Kyodo, Бах попросил Сугу рассмотреть вопрос с допуском зрителей на Игры, если ситуация с коронавирусом в Японии улучшится.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране было принято решение о проведении Олимпиады без болельщиков.

Ранее сообщалось, что организатор Олимпиады-2020 прослезился из-за отсутствия зрителей на Играх.

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