Трефилов назвал тренеров сборной России по гандболу мужчинами в юбках

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов раскритиковал действия нынешнего тренерского штаба национальной команды на Олимпийских играх в Токио.

«Во втором тайме было избиение младенцев. Грустно, ребята... Не хочу употреблять грубые слова. Всё равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят гендерные», — сказал Трефилов.

Российские гандболистки уступили шведкам со счетом 24:36 в матче второго тура группового этапа турнира по гандболу на Олимпийских играх.

После двух встреч россиянки набрали одно очко и идут на четвёртом месте в турнирной таблице своей группы.

Третью игру на Олимпиаде Россия проведёт 29 июля против Венгрии.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Швеции в матче женского турнира по гандболу на Олимпиаде.