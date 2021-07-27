Трефилов назвал тренеров сборной России по гандболу мужчинами в юбках
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«Во втором тайме было избиение младенцев. Грустно, ребята... Не хочу употреблять грубые слова. Всё равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят гендерные», — сказал Трефилов.
Российские гандболистки уступили шведкам со счетом 24:36 в матче второго тура группового этапа турнира по гандболу на Олимпийских играх.
После двух встреч россиянки набрали одно очко и идут на четвёртом месте в турнирной таблице своей группы.
Третью игру на Олимпиаде Россия проведёт 29 июля против Венгрии.
Ранее сообщалось, что Россия проиграла Швеции в матче женского турнира по гандболу на Олимпиаде.