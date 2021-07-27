Пловец Колесников заявил, что в Токио нет ощущения Олимпиады

Российский пловец Климент Колесников, завоевавший серебряную медаль на дистанции 100 м на спине, поделился мнением об атмосфере Олимпийских игр в Токио.

«Сказать честно, в Токио нет ощущения Олимпийских игр, это больше похоже на чемпионат Европы. А лучшая атмосфера была на чемпионате мира. В Будапеште действительно чувствовалось всё это и эмоций праздничных, что ли, больше было», — цитирует Колесникова «Р-Спорт».

Россиянин отмечает, что в Токио спортсмены должны постоянно обращать внимание на какие-то вещи, о которых раньше не задумывались.

«Но это можно обратить в плюс. У нас просто нет времени на лишние мысли, нет возможности заморачиваться по поводу соревнований. Может, это даже и на пользу работает, по крайней мере, я так себя настраиваю», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Рылов завоевал золото ОИ в плавании на 100 м на спине, у Колесникова — серебро.