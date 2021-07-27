Каноистка Миназова не пробилась в финал гребного слалома на ОИ в Токио

Россиянка Алсу Миназова не сумела пробиться в финал соревнований по гребному слалому на каноэ на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

По итогам квалификации Миназова заняла 17-е место с результатом 116,66 секунды. В финал соревнований пробились десять лучших спортсменов по итогам квалификации. Ранее сообщалось, что Пракатень вышла в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио.