Тренер Рылова: я бы расстроился, если бы он приплыл к финишу не с золотом, а с серебром

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Андрей Шишин, тренер российского пловца Евгения Рылова, прокомментировал завоевание его подопечным золота Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине.
Тренер Рылова: я бы расстроился, если бы он приплыл к финишу не с золотом, а с серебром
  • Reuters

«Я бы, конечно, расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом, а с серебром. Всё-таки на обеих дистанциях на спине он отобрался в Токио первым номером. Могу точно сказать: готовить один из этих видов нам было бы значительно проще. Так что в этом отношении мы с Рыловым постоянно ходим по краю. Но пока получается», — заявил Шишин RT. 

Ранее сообщалось, что Рылов принёс России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании.

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