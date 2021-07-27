Осипова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука

Россиянка Елена Осипова одержала победу над немкой Мишель Кроппен в 1/16 финала женского турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу российской лучницы. Соперница Осиповой в 1/8 финала определится позднее. Ранее сообщалось, что южнокорейские лучники выиграли мужской командный турнир на Олимпиаде.