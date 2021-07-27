Россия поборется за бронзу в миксте на олимпийском турнире по стрельбе из пневматической винтовки

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Сборная России квалифицировалась на матч за третье место олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м в миксте.
Россия поборется за бронзу в миксте на олимпийском турнире по стрельбе из пневматической винтовки
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Российская команда в составе Юлии Каримовой и Сергея Каменского заняла четвёртое место по итогам второго этапа отбора с результатом 417,1 балла.

В матче за бронзу соперниками российского дуэта будут представители Южной Кореи Ынчи Квон и Нам Тхэ Юн, ставшие третьими на втором этапе квалификации

В финале встретятся команды Китая и США, занявшие в отборе первое и второе места.

Ранее сообщалось, что Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ в стрельбе из пневматического пистолета.

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