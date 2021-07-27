Колесников: я бы больше расстроился, если бы кто-то из иностранцев занял первое место

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Российский пловец Климент Колесников прокомментировал завоевание серебра на дистанции 100 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, круто. Не каждый попадает на пьедестал, так что я доволен, тем более что вперёд никого не пустили. Вообще не было мыслей о том, чтобы кому-нибудь проигрывать, но, наверное, всё-таки больше расстроился, если бы кто-то из иностранцев занял первое место», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Колесников завоевал серебро Игр, преодолев дистанцию за 52,00 секунды, уступив соотечественнику Евгению Рылову 0,02 секунды.

Ранее Рылов заявил, что прежде американцы никогда не проигрывали спину на ОИ.

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