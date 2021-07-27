Пловец Рылов — о золоте ОИ: раньше американцы никогда не проигрывали спину

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Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свою победу на дистанции 100 м на спине не летних Олимпийских играх в Токио.

«Очень круто, что у нас два первых места. Раньше американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы вдвоем забираем у них первые два места. Рекорд мира ещё не побит, но это ещё можно исправить — работаем дальше»,— приводит слова Рылова ТАСС.

Он отметил, что ему ещё предстоит выступить на 200-метровке на спине.

«Поэтому заканчивать Олимпиаду пока рано», — добавил пловец.

Рылов завоевал золото Игр преодолев дистанцию за 51,98 секунды. Климент Колесников, уступивший соотечественнику 0,02 секунды, стал серебряным призёром.

Ранее сообщалось, что Рылов принёс России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании

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