Давыдова проиграла на старте олимпийского турнира по дзюдо в весе до 63 кг

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Россиянка Дарья Давыдова потерпела поражение от венесуэлки Анрикелис Барриос в схватке 1/16 финала весовой категории до 63 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Поединок продлился 2 минуты 42 секунды.

Давыдова был единственной представительницей России в весе до 63 кг.

Ранее сообщалось, что Алан Хубецов стартовал с победы на олимпийском турнире по дзюдо в весе до 81 кг.

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