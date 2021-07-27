Давыдова проиграла на старте олимпийского турнира по дзюдо в весе до 63 кг

Россиянка Дарья Давыдова потерпела поражение от венесуэлки Анрикелис Барриос в схватке 1/16 финала весовой категории до 63 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Поединок продлился 2 минуты 42 секунды. Давыдова был единственной представительницей России в весе до 63 кг. Ранее сообщалось, что Алан Хубецов стартовал с победы на олимпийском турнире по дзюдо в весе до 81 кг.