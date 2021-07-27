Хубецов стартовал с победы на олимпийском турнире по дзюдо в весе до 81 кг

Россиянин Алан Хубецов одержал победу над представителем Киргизии Владимиром Золоевым в схватке 1/16 финала весовой категории до 81 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

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