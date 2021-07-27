Бадминтонист Сирант стартовал с победы на групповом этапе ОИ в Токио
Россиянин Сергей Сирант одержал победу над Венгром Гергеем Краусов в матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону в одиночном разряде.
Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:18, 21:18) в пользу российского спортсмена.
Следующим соперником Сиранта станет индонезиец Энтони Синисука Гинтинг.
Ранее сообщалось, что Косецкая победила Ли в матче турнира ОИ по бадминтону
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