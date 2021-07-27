Россия вышла в финал олимпийского турнира в миксте по стрельбе из пневматического пистолета

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Сборная России квалифицировалась в финал олимпийского турнира по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м в миксте.
Россия вышла в финал олимпийского турнира в миксте по стрельбе из пневматического пистолета
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артмём Черноусова заняла второе место по итогам второго этапа отбора с результатом 386 -15x.

В финале соперниками российского дуэта станут представители Китая Цзян Рансинь и Пан Вэй, победившие на втором этапе квалификации

В матче за бронзу встретятся команды Украины и Сербии, занявший в отборе третье и четвёртые места.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла во второй этап квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на ОИ.

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