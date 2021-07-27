Россия вышла в финал олимпийского турнира в миксте по стрельбе из пневматического пистолета
- РИА Новости
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Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артмём Черноусова заняла второе место по итогам второго этапа отбора с результатом 386 -15x.
В финале соперниками российского дуэта станут представители Китая Цзян Рансинь и Пан Вэй, победившие на втором этапе квалификации
В матче за бронзу встретятся команды Украины и Сербии, занявший в отборе третье и четвёртые места.
Ранее сообщалось, что сборная России вышла во второй этап квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на ОИ.