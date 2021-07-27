Россия победила Аргентину на женском волейбольном турнире Олимпиады

Короткая ссылка
Сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Аргентины в матче второго тура группового этапа женского олимпийского турнира в Токио.
Россия победила Аргентину на женском волейбольном турнире Олимпиады
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13) в пользу российской команды.

Самым результативным игроком сборной России стала Наталья Гончарова, набравшая 17 очков. Арина Федоровцева записала в свой актив 12 очков, а Ирина Воронкова — 11 очков.

В третьем туре россиянки сыграют с представительницами Китая. Матч состоится 29 июля.

Ранее сообщалось, что Россия победила США на мужском волейбольном турнире ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить