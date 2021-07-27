Россия победила Аргентину на женском волейбольном турнире Олимпиады

Сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Аргентины в матче второго тура группового этапа женского олимпийского турнира в Токио.

AFP

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Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13) в пользу российской команды. Самым результативным игроком сборной России стала Наталья Гончарова, набравшая 17 очков. Арина Федоровцева записала в свой актив 12 очков, а Ирина Воронкова — 11 очков. В третьем туре россиянки сыграют с представительницами Китая. Матч состоится 29 июля. Ранее сообщалось, что Россия победила США на мужском волейбольном турнире ОИ в Токио.