Триатлонистка Даффи завоевала первое в истории Бермудских островов золото ОИ

Представительница Бермудских островов Флора Даффи одержала победу в соревнованиях по триатлону на летних олимпийских играх в Токио.

Reuters

© Hannah Mckay

33-летнияя Даффи преодолела дистанцию за 1 час 55 минут 36 секунд, тем самым завоевав вторую в истории и первую золотую медаль Игр в истории страны. Второе место заняла британка Джорджия Тейлор-Браун (+1,14), третьей финишировала американка Кэти Заферес (+1,27). Россиянки Анастасия Горбунова и Александра Разаренова не сумели завершить гонку. Ранее сообщалось, что Блумменфельт завоевал золото Олимпиады-2020 в триатлоне.