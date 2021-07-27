Триатлонистка Даффи завоевала первое в истории Бермудских островов золото ОИ
- Reuters
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33-летнияя Даффи преодолела дистанцию за 1 час 55 минут 36 секунд, тем самым завоевав вторую в истории и первую золотую медаль Игр в истории страны.
Второе место заняла британка Джорджия Тейлор-Браун (+1,14), третьей финишировала американка Кэти Заферес (+1,27).
Россиянки Анастасия Горбунова и Александра Разаренова не сумели завершить гонку.
Ранее сообщалось, что Блумменфельт завоевал золото Олимпиады-2020 в триатлоне.