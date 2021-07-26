Бразильские волейболисты победили Аргентину на Играх в Токио

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Сборная Бразилии по волейболу одержала волевую победу над командой Аргентины на Олимпийских играх, которые проходият в Токио.
Бразильские волейболисты победили Аргентину на Играх в Токио
  • Reuters

Матч группового этапа завершился со счётом 3:2 (19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 16:14) в пользу команды Бразилии.

Это вторая победа бразильцев на турнире. В следующем матче, 28 июля, команда встретится с Россией. 

После двух туров в группе В ситуация следующая: 1. Россия — 6 очков; 2. Бразилия — 5; 3. США — 3; 4. Франция — 3; 5. Аргентина — 1; 6. Тунис — 0.

Ранее в Госдуме отреагировали на победу России над США в волейболе на Олимпиаде.

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