Бразильские волейболисты победили Аргентину на Играх в Токио

Сборная Бразилии по волейболу одержала волевую победу над командой Аргентины на Олимпийских играх, которые проходият в Токио.

Матч группового этапа завершился со счётом 3:2 (19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 16:14) в пользу команды Бразилии.

Это вторая победа бразильцев на турнире. В следующем матче, 28 июля, команда встретится с Россией.

После двух туров в группе В ситуация следующая: 1. Россия — 6 очков; 2. Бразилия — 5; 3. США — 3; 4. Франция — 3; 5. Аргентина — 1; 6. Тунис — 0.

Ранее в Госдуме отреагировали на победу России над США в волейболе на Олимпиаде.