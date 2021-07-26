В Госдуме отреагировали на победу России над США в волейболе на Олимпиаде

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу сборной России по волейболу над командой США в групповом этапе Олимпийских игр в Токио.
В Госдуме отреагировали на победу России над США в волейболе на Олимпиаде
  • Reuters

«Победа России над Америкой в волейболе была приятной. Я бы ни в коем случае не политизировал — надо уйти от традиционного политического противостояния наших стран, потому что в спорте эти вещи неприемлемы. Вчера, например, наши девочки проиграли американкам в фехтовании и тхэквондо — и что? Получается, счёт 2:1 в пользу Америки? Конечно, это не так», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

При этом он отметил, что всегда есть принципиальные соперники, которых хочется обыгрывать. По его мнению, Россия и США входят в элиту мирового волейбола, из-за чего стоит говорить о важности победы.

«Желаем, чтобы дальше их было как можно больше. Мы хотим видеть нашу волейбольную сборную на пьедестале», — добавил Свищёв.

Для россиян это уже вторая победа на текущих Играх.

Ранее сообщалось, что Россия победила США на мужском волейбольном турнире ОИ в Токио со счётом 3:1.

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