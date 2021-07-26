Ригин: наша сабля — сильнейшая в мире

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Чемпион Европы по фехтованию в командной рапире Дмитрий Ригин поделился впечатлениями от поединка российских саблисток Софьи Великой и Софии Поздняковой в финале Олимпийских игр в Токио.
Ригин: наша сабля — сильнейшая в мире
  • Reuters

«Очень приятно, что две российские спортсменки встретились в финальной схватке и у нас появилось первое на этих Играх золото в фехтовании. Это самое главное и наглядно демонстрирует, что наша, российская сабля сегодня определённо сильнейшая в мире», — сказал Ригин в интервью «Матч ТВ».

Также рапирист высказался о личной драме россиянки Софьи Великой, которая проиграла третий финал Олимпиады в карьере.

«Никто не может гарантировать победы даже спортсмену с такими большими заслугами, как у Софьи Великой. Она проделала огромную работу, чтобы победить, но, к сожалению для неё, сегодня оказалась слабее, чем София Позднякова», — добавил Ригин.

24-летняя Позднякова победила 36-летнюю Великую в финале со счётом 15:11.

Ранее Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в Токио.

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