Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в Токио

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Президент России Владимир Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в соревнованиях по фехтованию на саблях (индивидуальное первенство) в Токио.
Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в Токио
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софии в финале Игр в Токио.

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