Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в Токио
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
«Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софии в финале Игр в Токио.