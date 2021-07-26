Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в Токио

Президент России Владимир Путин назвал триумфальным выступление Софии Поздняковой в соревнованиях по фехтованию на саблях (индивидуальное первенство) в Токио.

«Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софии в финале Игр в Токио.