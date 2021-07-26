Поздняков поделился эмоциями от победы дочери на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софьи в финале Игр в Токио.
Поздняков поделился эмоциями от победы дочери на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Я чувствую гордость за российскую саблю. Мы выиграли серебро и золото, это был российский финал. Чего во мне больше, радости за дочь или расстройства за Великую? Нет расстройства. Я обеих девушек поздравлю с великолепным результатом. Уважаю обеих спортсменок, потому как часть уважения к их выступлению — как раз сдержанность в эмоциях», — заявил Поздняков «Матч ТВ». 

Позднякова в решающем поединке победила свою соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.

Ранее Позднякова рассказала, за счёт чего добилась победы на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить