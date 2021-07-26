Поздняков поделился эмоциями от победы дочери на ОИ в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софьи в финале Игр в Токио.

«Я чувствую гордость за российскую саблю. Мы выиграли серебро и золото, это был российский финал. Чего во мне больше, радости за дочь или расстройства за Великую? Нет расстройства. Я обеих девушек поздравлю с великолепным результатом. Уважаю обеих спортсменок, потому как часть уважения к их выступлению — как раз сдержанность в эмоциях», — заявил Поздняков «Матч ТВ».

Позднякова в решающем поединке победила свою соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.

Ранее Позднякова рассказала, за счёт чего добилась победы на ОИ.