Поздняков поделился эмоциями от победы дочери на ОИ в Токио
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«Я чувствую гордость за российскую саблю. Мы выиграли серебро и золото, это был российский финал. Чего во мне больше, радости за дочь или расстройства за Великую? Нет расстройства. Я обеих девушек поздравлю с великолепным результатом. Уважаю обеих спортсменок, потому как часть уважения к их выступлению — как раз сдержанность в эмоциях», — заявил Поздняков «Матч ТВ».
Позднякова в решающем поединке победила свою соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.
Ранее Позднякова рассказала, за счёт чего добилась победы на ОИ.