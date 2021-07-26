Позднякова: в этой победе больше эмоций и правильного настроя

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Россиянка Софья Позднякова поделилась впечатлениями от завоевания золотой медали в турнире саблистов на Олимпийских играх в Токио.
Позднякова: в этой победе больше эмоций и правильного настроя
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«На самом деле я рада. Может быть, не особо искренне звучит. Рада, что медаль пойдёт в копилку страны, они нужны нам. Поддержку своего папы я чувствовала, наставления. Его отчетливо было слышно. Тут на работе, я всё понимаю. Соня — достойный соперник, великий спортсмен, приятно было встречаться с ней в финале. Я не тактик, наверное, в этой победе больше эмоций и правильного настроя. Получилось сильно не волноваться, не переживать. Чем ты спокойнее, тем лучше всё выходит. Несмотря на то что у Сони третье серебро, это очень круто, это стабильность, это мастерство», — цитирует Позднякову «Матч ТВ».

В финале Позднякова оказалась сильнее своей соотечественницы Софьи Великой — 15:11.

Ранее Егорян поздравила Позднякову с победой на ОИ в Токио.

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