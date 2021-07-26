Егорян поздравила Позднякову с победой на ОИ в Токио

Известная российская фехтовальщица Яна Егорян поделилась своими эмоциями от победы Софии Поздняковой над Софьей Великой в финале турнира саблистов на Олимпийских играх в Токио.

«Молодость побеждает опыт. Большинство отдавало предпочтение Великой? Я не соглашусь. Они обе спортсменки известные и сильные. Софья Позднякова просто богиня и красотка. Она молодец, доказала. Думаю, что её семья сейчас безумно счастлива. Она сама тоже, наверное, на седьмом небе от счастья. Я была на связи с ней по ходу соревнований. Сейчас ей напишу, а чуть позже позвоню и поздравлю. Что же касается Софьи Великой, то тяжело тут говорить. Стабильность — это признак мастерства. Во всяком случае они красотки, принесли заветные медали на этой Олимпиаде. Только можно поздравить всех нас с таким итогом от финала», — цитирует Егорян «Матч ТВ».

24-летняя Позднякова победила свою соотечественницу в финале со счётом 15:11, завоевав первое олимпийское золото в карьере. Для 36-летней Великой это третье серебро Игр.

Ранее сообщалось, что Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио.