Тхэквондист Храмцов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Россиянин Максим Храмцов одержал победу над хорватом Тони Канаетом в схватке 1/4 финала Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории до 80 кг.
- © Global Look Press
Поединок завершился со счётом 22:0 в пользу российского спортсмена.
В полуфинале соперником Храмцова станет египтянин Сейф Эйсса.
Ранее сообщалось, что тхэквондист Рашитов завоевал золото ОИ в Токио в категории до 68 кг.
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