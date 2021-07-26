Тхэквондист Храмцов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Россиянин Максим Храмцов одержал победу над хорватом Тони Канаетом в схватке 1/4 финала Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории до 80 кг.

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Поединок завершился со счётом 22:0 в пользу российского спортсмена. В полуфинале соперником Храмцова станет египтянин Сейф Эйсса. Ранее сообщалось, что тхэквондист Рашитов завоевал золото ОИ в Токио в категории до 68 кг.