Тхэквондист Храмцов вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Россиянин Максим Храмцов одержал победу над представителем Буркина-Фасо Файсалом Савадого в схватке 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории до 80 кг.

Поединок завершился со счётом 13:6 в пользу российского спортсмена. В четвертьфинале соперником Храмцова станет хорват Тони Канает. Ранее сообщалось, что тхэквондист Рашитов завоевал золото ОИ в Токио в категории до 68 кг.