Тхэквондист Храмцов вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио
Россиянин Максим Храмцов одержал победу над представителем Буркина-Фасо Файсалом Савадого в схватке 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории до 80 кг.
Поединок завершился со счётом 13:6 в пользу российского спортсмена.
В четвертьфинале соперником Храмцова станет хорват Тони Канает.
Ранее сообщалось, что тхэквондист Рашитов завоевал золото ОИ в Токио в категории до 68 кг.
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