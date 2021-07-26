Косецкая победила Ли в матче турнира ОИ по бадминтону

Россиянка Евгения Косецкая одержала победу над немкой Ивонн Ли в матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону в женском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу российской бадминтонистки. Следующей соперницей Косецкой станет японка Нодзоми Окухара. Ранее сообщалось, что бадминтонисты Созонов и Иванов потерпели второе подряд поражение на ОИ в Токио.